Uzay İstasyonu'nda 184 günlük görev sona erdi: 4 astronot Dünya'ya döndü

NASA ve Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevinde yer alan 4 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 184 günlük görevlerinin ardından Dünya'ya döndü.

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Fotoğraf: NASA