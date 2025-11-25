Uzay projesi yaya kaldı

2026 yılı bütçesinden yatırımlar için ayrılan payların kurumlara göre dağılımı iktidarın tercih ve yönelimlerine ayna tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Türkiye Uzay Ajansı’ndan daha fazla yatırım ödeneği verildiği belirlendi. Diyanet’in 2026 yılı yatırımları için bütçeden aldığı payın, 2 milyar TL’yi aştığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2026 yılı için 2 milyar 122 milyon TL’lik yatırım ödeneği verildi. Başkanlığın 2,1 milyar TL’lik yatırım ödeneğinin 1,6 milyar TL’si, “Eğitim-Kültür” başlığı altına yazıldı.

Diyanet’in 2027 ve 2028 yıllarında alacağı yatırım ödeneği de 2026 Yılı Bütçe Teklifi cetvellerinde paylaşıldı. 2026 yılında 2,1 milyar TL olan başkanlığın yatırım ödeneğinin 2027 ve 2028 yıllarında ise sırasıyla 2,6 milyar TL ve 2,9 milyar TL olacağı belirtildi.

UZAY’A CEP HARÇLIĞI

Hemen her yıl gerçekleştirdiği milyarlarca liralık harcamalarda tartışılan Diyanet’e 2026 yılı için verilen 2,1 milyar TL’lik yatırım bütçesi, iddialı görevler verilen Türkiye Uzay Ajansı’nın yatırım bütçesinin üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen, “Ay’a sert iniş” ve “Ay’a yumuşak iniş” görevlerini gerçekleştiremeyen ajansa 2026 yılı için 1 milyar 487 milyon 605 bin TL’lik yatırım ödeneği teklif edildi.

Türkiye Uzay Ajansı’na 2027 ve 2028 yılları için öngörülen yatırım ödeneği dahi Diyanet’in 2026 yılı yatırım bütçesini yakalayamadı. Buna göre, ajansın 2027 ve 2028 yıllarına yönelik yatırım ödeneği öngörüsü, 1,5 milyar TL ile 1,7 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

∗∗∗

BİLET KADAR YATIRIM

Türkiye Uzay Ajansı’na 2026 yılı için verilen 1,4 milyar TL'lik yatırım ödeneğinin, Türkiye’nin Space X’e, Alper Gezeravcı’nın uzay macerası için ödediği bilet parasına yakınlığı dikkati çekiyor. Space X’e ödenen bilet parası, 1 milyar 650 milyon TL olarak açıklandı.