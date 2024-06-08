Uzay seferi Erzurum’da canlı olarak takip edildi

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay seferi Erzurum’da canlı olarak takip edildi.



Bilim Erzurum’da düzenlenen programda, Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever’in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamında yer aldığı uzay seferini canlı olarak takip edildi. Öğrenciler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte bilgi yarışması ve farklı etkinlikler yapıldı.

Katılımcılar merkezde kurulan sinevizyondan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenen "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" konulu söyleşiyi takip etti.

Öğrenciler ve veliler Atasever’in uzay seferini canlı olarak izledikten merkezden ayrıldılar.

Öğrenciler ve aileleri etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını anlattılar.