Uzayda mahsur kalan astronotlar getirilecek

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk, Haziran ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan 2 NASA astronotunu kurtaracaklarını belirterek, "Onları birkaç hafta içinde geri getireceğiz" dedi.

Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dünyaya dönemeyen NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’a ilişkin SpaceX’in sahibi Elon Musk’tan haber geldi.

Musk, "Evet, onları birkaç hafta içinde geri getireceğiz" dedi. NASA ise her şeyin yolunda gitmesi halinde mahsur kalan astronotların 16 Mart’ta SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla ISS’ten ayrılacağını duyurdu. Musk’ın son açıklamasının, Williams ve Wilmore’un yerini alacak astronotları taşıyan Dragon uzay aracının yarınki fırlatmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.