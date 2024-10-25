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Uzayda mahsur kalan mürettebat 8 ayın ardından Dünya’ya döndü

NASA'nın Crew-8 misyonu kapsamında uzaya gönderilen 4 astronot, uzay aracında yaşanan arızalar nedeniyle bir süre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmıştı. Yaklaşık iki ay gecikmenin ardından astronotların Dünya'ya geri döndüğü bildirildi.

Bilim
  • 25.10.2024 16:17
  • Giriş: 25.10.2024 16:17
  • Güncelleme: 25.10.2024 16:23
Kaynak: AA
Uzayda mahsur kalan mürettebat 8 ayın ardından Dünya’ya döndü
Fotoğraf: NASA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Crew-8 misyonu kapsamında uzaya gönderilen 3 astronot ve 1 kozmonot, uzay istasyonunda geçirdikleri yaklaşık 8 ayın ardından dünyaya döndü.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Space X'in Dragon kapsülündeki Crew-8 mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 8 ay geçirdikten sonra yerel saatle 03.29'da ABD'nin Florida eyaletine indi.

6 aylığına gönderilen Rus kozmonot Alexander Grebenkin ile NASA astronotları Michael Barratt, Matthew Dominick ve Jeanette Epps, yaklaşık 2 ay gecikmeli olarak dünyaya döndü.

Uzun süreli uzay uçuşları sırasında astronot sağlığını iyileştirmek için çalışmalar yürüten mürettebatın görevini başarıyla tamamladığı duyuruldu.

Space X Crew-8 misyonu kapsamında Falcon 9 roketi, 3 Mart'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

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