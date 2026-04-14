Uzayda plazma ateşine dalış ve nefes kesen 6 dakika



İnsanlığın Ay’a dönüş programı kapsamında gerçekleştirilen Artemis II görevi, başarılı inişle sonuçlandı. Orion uzay aracı, mürettebatıyla birlikte USS John P. Murtha gemisine güvenli şekilde ulaşırken, görev yalnızca bir inişi değil, yeni bir uzay çağının eşiğini de simgeledi.

Görevin en kritik anı, uzay aracının Dünya atmosferine giriş yaptığı ve binlerce derecelik plazma tabakasından geçtiği yaklaşık 6 dakikalık “karartma” süreci oldu.

Bu esnada iletişim tamamen kesilirken, kontrol merkezinde büyük bir gerilim yaşandı. Bu sırada uzay aracının ısı kalkanı, binlerce dereceye ulaşan sıcaklığa karşı mürettebatı korudu.

Kontrol merkezinde en kritik anlardan biri olarak tanımlanan bu süreçte, tüm sistemler başarıyla otomatik olarak çalıştı.

Uçuş direktörü Rick LaBrode, “Bu uzay aracını eve getirirken endişe duymuyorsanız, kalbiniz atmıyor demektir” sözleriyle o anları anlattı.

Sessizlik, Komutan Reed Wiseman’ın “Dört mürettebat üyesi iyi durumda” mesajıyla bozuldu.

ISI KALKANI VE VERİLER İNCELEMEYE ALINDI

İnişin ardından dalgıç ekipler uzay aracının ısı kalkanını incelemeye alırken, görev boyunca kaydedilen veriler analiz edilmek üzere Houston’daki merkezlere gönderildi. Özellikle lazer iletişim sistemiyle aktarılan yüksek çözünürlüklü görüntüler, gelecekteki görevler için kritik önemde görülüyor.

Artemis programının bir sonraki aşamasında, astronotların Ay’ın güney kutup bölgesine iniş yapması planlanıyor. Bu görevlerde toplanacak verilerin, Ay’daki su buzu, jeolojik yapı ve uzay ortamının canlılar üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

Artemis II’nin sağladığı veriler, yalnızca Ay görevlerini değil, insanlığın Dünya dışındaki geleceğini de şekillendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

NADİR BİR TUTULMA GÖRÜNTÜLENDİ

Görev sırasında ekip, Ay’ın uzay aracı ile Güneş arasına girmesiyle oluşan nadir bir tutulmayı da gözlemledi. Bu an, bilimsel açıdan önemli veriler sunarken, mürettebat için de kritik bir deneyim olarak kayda geçti.

Artemis II, aynı zamanda bir test uçuşu olarak planlandı. Görev sırasında basınç kontrol sisteminde küçük sızıntılar ve bazı teknik uyarılar kaydedildi. Buna karşın Avrupa Servis Modülü’nün (ESM) kesintisiz enerji sağlaması, görevin en önemli teknik başarılarından biri olarak öne çıktı.

NASA yetkilileri, bu tür görevlerde riskin tamamen ortadan kaldırılamayacağını ancak doğru yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Program direktörü Amit Kshatriya, “Önemli olan riskten kaçmak değil, onu doğru şekilde yönetebilmek” değerlendirmesinde bulundu.