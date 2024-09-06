Üzerimize düşen görev mücadeleyi büyütmek

Emek Servisi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), artan vergiler ve hayat pahalılığına karşı “vergide adalet, gelirde adalet” eylemlerini sürdürdü. İzmir, Adana, Muğla, Balıkesir ve Artvin’de eylem gerçekleştirdi. İzmir’deki eylem DİSK Ege Bölge Temsilciliği tarafından gerçekleştirildi. İzmir Konak eski Sümerbank önünde yapılan açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu.

Sarı, “Bu adaletsizliği hak etmiyoruz” diyerek, sendikalaşma ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını talep ettiklerini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için, hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise dün Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerin, 0,01 puanla baraj altında bırakılarak toplu sözleşme haklarının engellendiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemini ziyaret etti.