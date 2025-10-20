Üzerinde çalışın mesajı

Haber Merkezi

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni lise modeli için bir rapor hazırlayarak kabinede sunum yaptı.

AKP'ye yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bakanlığın kabinede önerdiği model 2+2 şeklinde.

Öğrenciler, ilk iki yılı tamamladıktan sonra eğitimlerine son verip temel diploma alacak, isteyenler ise iki yıl daha mesleki ya da akademik eğitime yönlendirilecek. Bu kılıfla sunulan model aslında patronlara ucuz iş gücü sunmanın "isteğe bağlı" denilerek paketlenmesinden ibaret. Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” dediği iddia edildi.