Üzerinde taşınabilir ev olan tır, üst geçit altında sıkıştı

Antalya’nın Alanya ilçesinde üzerinde taşınabilir ahşap ev bulunan bir tır, üst geçidin altından geçtiği esnada sıkıştı. Sıkışan tırın sürücüsü bir süre sonra aracı tekrar hareket ettirdi.

Olay, Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZN 7562 plakalı üzerinde taşınabilir ahşap ev bulunan tır seyir halindeyken üst geçidin altından geçtiği sırada sıkıştı. Tırın sıkıştığını fark eden sürücünün aracı tekrar hareket ettirerek sıkıştığı yerden çıkarttığı öğrenildi. Tırın sıkışması nedeniyle sol şeritte aksayan trafik bir süre sonra tekrar açıldı.

Tırın üst geçit altında sıkışma anları ise çevredeki diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.