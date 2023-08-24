Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Üzerinde uyuşturucu ve silah bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 10:32
  • Giriş: 24.08.2023 10:32
  • Güncelleme: 24.08.2023 10:37
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Üzerinde uyuşturucu ve silah bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

Kütahya’da, şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üst aramasında 150 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çerçevesinde çalışma başlattı.

Ekipler tarafından ilden geçecek olan yolcu otobüsü il girişi PTS noktasında durdurularak içerisindeki Y. M. isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 3 paket halinde toplam 150 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

Şahıs adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. 

BirGün'e Abone Ol