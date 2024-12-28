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Üzerinden 13 yıl geçti: Roboski’de katledilen 34 kişi anıldı

28 Aralık 2011'de meydana gelen Roboski Katliamı'nda hayatını kaybeden 34 kişi, mezarları başında anıldı.

Güncel
  • 28.12.2024 14:50
  • Giriş: 28.12.2024 14:50
  • Güncelleme: 28.12.2024 15:13
Üzerinden 13 yıl geçti: Roboski’de katledilen 34 kişi anıldı
Fotoğraf: MA

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011'de TSK'ye ait savaş uçakları tarafından bombalanarak katledilen 19'u çocuk 34 kişi, katliamın 13'üncü yıldönümünde mezarları başında anıldı.

Anmalar ailelerin sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarının mezarlarını siyah elbiseleriyle ve çocuklarının fotoğraflarıyla ziyaret etmesiyle başladı.

MA'nın aktardığına göre siyah elbiseleri ve ellerinde katledilen çocuklarının fotoğrafıyla mezarlığı ziyaret eden aileler mezar başında dualar okuyarak gözyaşı döktü.

Aileler ziyarete gelenlere lokum ve şeker dağıttı.

DBP ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarının aralarında olduğu heyet de anmaya katıldı.

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