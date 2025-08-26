Üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Pınarbaşı ilçesi Çöme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda kesim işinde çalışan Mehmet Çelikkıran’ın (67) üzerine kestiği ağaç devrildi. Ağır yaralanan Çelikkıran, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.
Çelikkıran’ın cenazesinin yarın öğlen namazını müteakiben Doğanyurt ilçesi Baldıran köyünde toprağa verileceği öğrenildi.