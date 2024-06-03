Üzerine bastığı yılanın ısırdığı kadın öldü
Kaynak: DHA
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken üzerine bastığı yılanın ısırdığı Gülşahin Çakmak (76), hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sebzeciler köyünde meydana geldi. İlçede tarımla uğraşan Gülşahin Çakmak, evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada, otların arasındaki yılana bastı.
Yılanın ısırdığı Çakmak, komşuları tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çakmak, kurtarılamadı.