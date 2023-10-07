Üzerine kaynar su dökülen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üzerinde kaynar su üzerine dökülen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Olay saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak’taki evde meydana geldi. 4 yaşındaki Eyüp C. oyun oynarken sehpaya çarptı. Sehpanın üzerindeki çaydanlığın içindeki kaynar su çocuğun üzerine devrildi. Kaynar su nedeniyle göğüs, sırt ve kollarında yanıklar oluşan çocuk acılar içinde kaldı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Vücudunda 2. derece yanık oluşan küçük çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.