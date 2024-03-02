Üzerine saman balyaları düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da samanlıkta merdiven ile almak istediği saman balyaları üstüne düşen şahıs hayatını kaybetti.



Olay, Ağlı ilçesi Yağlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Ahmet Ecevit, samanlığa giderek hayvanları için saman balyası almak istedi. Merdiven ile almak istediği saman balyaları üzerine devrilen Ecevit, hayatını kaybetti. Ecevit’in cenazesi Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.