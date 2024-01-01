Üzerine teker düşen şahıs hayatını kaybetti

Tokat’ta traktörün römorkunda bulunan teker üzerine düşen şahıs hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Tokat-Turhal karayolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi üzerinde 60 HV 471 plakalı traktör sürücüsü R.Ö’nün yanında bulunan Kadir Cankurt’un üstüne, römorkta bulunan çuvalların üzerindeki tekerlek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cankurt, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cankurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.