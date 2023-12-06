Üzerine tomruk düşen sürücü hayatını kaybetti

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde üzerine tomruk düşen kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan yüklediği tomrukları 37 AAV 440 plakalı kamyonuyla ilçeye bağlı Mermer Mahallesi’ndeki bir orman ürünleri fabrikasına getiren Metin Baltacı (60), yükünü boşalttığı sırada tomruklardan biri üzerine düştü. Fabrikadaki işçilerin olayı fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi sonrası Baltacı’nın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.