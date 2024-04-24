Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Üzerlerinde uyuşturucu bulunan şahıslar gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 24.04.2024 10:30
  • Giriş: 24.04.2024 10:30
  • Güncelleme: 24.04.2024 10:30
Kaynak: İHA
Üzerlerinde uyuşturucu bulunan şahıslar gözaltına alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumlarından şüphelenerek durdurdukları H.K., S.G. ve Y.K. isimli 3 şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda 459,15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak Gölbaşı Adliyesine sevk edilen şahıslardan Y.K. ve S.G. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kalırken H.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

BirGün'e Abone Ol