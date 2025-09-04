Üzerlerine düşen yıldırım, baba ve oğlunu hayattan kopardı

Erzurum’da yaylada çobanlık yapan baba ve oğul üzerlerine yıldırım düşmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiler.

Erzurum’un Şenkaya ilçesi Sındıran Mahallesi’nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak (50) ile oğlu Bayram Kısak’a (14), hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım isabet etti. Çevrede bulunanlar durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri vefat ettiği tespit edilen baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.