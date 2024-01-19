Uzi ile vurulan Nazlı'nın annesi: Çocuğumu taramışlar

İsranbul Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas'ın annesi Hüsniye Elmas "Türkiye benim sesimi duysun" diyerek çağrı yaptı. Anne Elmas, "Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Benim çocuğum 19 yaşında" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 25 yaşındaki Eniz Kurtuluş tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas'ın annesi Hüsniye Elmas, "Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Benim çocuğum 19 yaşında" dedi.

Anne Elmas, "Ben bir anneyim. Türkiye benim sesimi duysun" ifadelerini kullandı.

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi.

Eniz Kurtuluş isimli şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde Nazlı Elmas'ı suikast silahı olarak bilinen Uzi ile yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı.

Nazlı Elmas'ın hayati tehlikesi devam ederken, Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TÜRKİYE BENİM SESİMİ DUYSUN"

Nazlı Elmas'ın hastanede tedavisi devam ederken anne Hüsniye Elmas konuştu.

Anne Elmas şunları söyledi:

“Benim kızım saat 19.20'de işten çıktı. Aradığımda dişçiye gittiğini söyledi. Saat 22.00 gibi aradım, dişçiden çıkınca arayacağını söyledi. Ben kızımı daha sonra aradım ama bir türlü ulaşamadım. En son 23.45'te çocuğumu aradım. Telefonu, Bayrampaşa Devlet Hastanesi polisi açtı. 'Kızınız düşmüş ve ayağını' kırmış dedi bize. Hastaneye gittiğimizde karnından vurulduğunu ve ilk müdahalenin burada yapıldığını söyledi. Daha sonra kızım Bakırköy'deki hastaneye sevk edildi. Çocuğumu ameliyata aldılar ve ameliyat 4 buçuk saat sürdü. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Biz buradan dışarıya çıkmadık. Ben bunun sonuna kadar arkasındayım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Biz kendi yağında kavrulan bir aileyiz. Kim yaptı bilmiyorum. Sosyal medyada, yok uyuşturucu partisiymiş yok bilmem neymiş. Benim kızımın çıkış saati belli, dişçide olduğu belli. Bizim adımızı bununla karalayamazlar.Benim çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Benim çocuğum 19 yaşında. Ben bir anneyim. Türkiye benim sesimi duysun. Biz burada ailece perişan olduk. Bu olayda her şeyin açığa çıkmasını istiyorum.