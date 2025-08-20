Uzlaşma sağlanamadı: Sendikalar zam teklifini Hakem Kurulu'na taşıyacak
Hükümet ve sendikalar toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na taşıma kararı aldı. Son kararı Hakem Kurulu verecek.
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Hükümetin kamu çalışanları ve kamu emeklileri için son teklifini yetersiz bulan Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu’na taşıma kararı aldı.
Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti, son teklifini verdi.
18 Ağutos'ta verilen teklifte, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı. Ayrıca, 2025'te verilen taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelendi.
Toplantının ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, söz konusu oranların yetersiz olduğunu vurgulayarak teklif edilen rakamların, taleplerini karşılama şansı olmadığını söylemişti.
MEMUR-SEN: SEBEBİ OLMADIĞIMIZ SORUNUN SAHİBİ OLAMAZDIK
Konuya yönelik bugün X hesabından bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de sözde sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi" dedi.
Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"UZLAŞAMADIK ! Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor. Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de sözde sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli ! Geniş açıklama yapacağım…"
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Yeni süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.
11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.
HAKEM KURULU GEÇMİŞTE MEMURLARA NE KADAR ZAM VERDİ?
Memurlar ile 2012 yılından bu yana yapılan 7 toplu sözleşme görüşmesinden 4'ünde uzlaşma sağlanırken, 3'ünde uzlaşma sağlanamadı. Üç toplu sözleşmede toplam 6 yılın maaş zamları hakem kurulu tarafından belirlendi. Hakem Kurulu'nun kararı, sadece 2012 yılı ilk 6 ayı hariç diğer dönemlerin tamamında hükümetin en son verdiği teklif doğrultusunda oldu. Hükümet 2012 yılı ilk 6 ayı için yüzde 3,5 teklif ederken, hakem kurulu yüzde 4'e çıkardı.
Kamu işvereni memurlarla yapılan bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde 2024 yılı için ilk 6 ay yüzde 15, ikinci 6 ay yüzde 10, 2025 yılında da ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 oranında zam teklif etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Hakem Kurulu'nun verdiği karar kamu işvereninin son teklifi ile aynı oldu.