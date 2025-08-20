Uzlaşma sağlanamadı: Sendikalar zam teklifini Hakem Kurulu'na taşıyacak

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Hükümetin kamu çalışanları ve kamu emeklileri için son teklifini yetersiz bulan Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu’na taşıma kararı aldı.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti, son teklifini verdi.

18 Ağutos'ta verilen teklifte, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı. Ayrıca, 2025'te verilen taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelendi.

Toplantının ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, söz konusu oranların yetersiz olduğunu vurgulayarak teklif edilen rakamların, taleplerini karşılama şansı olmadığını söylemişti.

MEMUR-SEN: SEBEBİ OLMADIĞIMIZ SORUNUN SAHİBİ OLAMAZDIK

Konuya yönelik bugün X hesabından bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de sözde sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi" dedi.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"UZLAŞAMADIK ! Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor. Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de sözde sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli ! Geniş açıklama yapacağım…"

UZLAŞAMADIK !



Alt üst oldu ücret dengesi kamuda.

Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi.



Sorunu herkes görüyor.

Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor.



Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık.



Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de söz de… — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) August 20, 2025