Uzlaşma sağlandı: Swatch Group'ta grev sona erdi

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası ile saat markası Swatch Group Türkiye arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin ofis ve mağaza çalışanları arasında farklı ücret düzenleme teklifinin ardından 10 Kasım'da Swatch Group mağazalarında greve çıkıldığı anımsatılarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki AVM'lerde büyük kararlılıkla sürdürülen grevin 17. gününde başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Swatch Group Türkiye ile imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 2026 yılı itibarıyla haftalık çalışma süresi 40 saate düşerken, haftalık izin 2 güne yükseltildi.

Ücretlerde pozisyon bazlı önemli artışların yapıldığı sözleşmeyle, sosyal yardım, çocuk yardımı, resmi tatil yardımı, eğitim yardımı gibi kalemler de ilk defa uygulanacak.

"SENDİKASIZ TÜM AVM ÇALIŞANLARINI ÖRGÜTLENMEYE DAVET EDİYORUZ"

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, sözleşmeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Swatch Group Türkiye'de insanca çalışma koşulları, insan onuruna yakışır bir ücret ve adil çalışma şartları talebiyle başlattıkları grevin çalışanlar açısından zaferle sonuçlandığını ifade etti.

Elde edilen başarının AVM'lerde zor koşullarda çalışan on binlerce emekçi açısından da emsal niteliğinde olduğunu vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Bu mücadele, Swatch çalışanlarının kararlı duruşuyla başarıya ulaştı. Sendika olarak üyelerimizin hakkını alana kadar el ele, omuz omuza olduk. Üyelerimizin gösterdiği dayanışma, cesaret ve inançla birlikte bugün bu haklı ve onurlu mücadelenin karşılığını aldık. Bu zafer, emeğin, alın terinin ve örgütlü dayanışmanın zaferidir. Sendikasız tüm AVM çalışanlarını Koop-İş çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz."