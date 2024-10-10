Uzlaşmaya dayalı Anayasa istiyoruz

Haber Merkezi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenecek "Yeni Anayasa Çalıştayı"ndan önce açıklama yaptı.

Çalıştayla ilgili bilgi veren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Temel felsefesi bireyin özgürlüğü ve korunması olan, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeye yönelik kurumsal güvenceleri içeren yeni bir anayasa yapılması Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesi bakımından vazgeçilmez önemdedir ve bizim de vazgeçilmez hedefimizdir. En geniş katılımla uzlaşmaya dayalı anayasa istiyoruz." AKP’li Yazıcı ayrıca yeni anayasa çalışmalarına bir dizi çalıştay yaparak katkı sunmak istediklerini söyledi.