Uzman çavuş iki kişiyi öldürdü

Haber Merkezi

Konya’nın Akşehir ilçesinde Uzman çavuş E.K., aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi ile oğlunu silahla öldürdü. Sanayi Sitesi’nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar’ın iş yerine giden E.K., silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş E.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.