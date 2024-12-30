Uzman isimden tarihli tahmin: İstanbul’a 15 gün kar yağacak

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, katıldığı bir programda İstanbul’un bu yıl ne kadar kar yağışı alacağına dair tahminlerini paylaştı.

SÖZCÜ TV ekranlarında yayımlanan 'iyi ki Hafta Sonu' programında Simge Fıstıkoğlu'nun konuğu olan Köse, İstanbul'a kar yağışına ilişkin konuştu. Ocak ortasından şubat ayına kadar iki ayı kapsayan süreçte İstanbul'un 15 günlük kar yağışı alacağını tahmin ettiklerini belirten Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız. Bizim beklentimiz bu sene ocak ortasından şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."

GÜNÜN HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Malatya, Ankara, Konya, Erzincan, Tunceli ve Elazığ’da yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 7, en düşük 2; İstanbul’da en yüksek 9, en düşük 6; İzmir’de en yüksek 12, en düşük 8 derece olacak.