Uzman Jandarma trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Görev yaptığı Diyarbakır’dan memleketi Kahramanmaraş’a dönerken trafik kazası geçiren Uzman Jandarma Mehmet Gözübüyük (28) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da görev yapan ve Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Dedeler Mahallesi’ne kayıtlı Uzman Jandarma Mehmet Gözübüyük, memleketine gelirken Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi civarında trafik kazası geçirdi.
Yeni evlendiği öğrenilen Mehmet Gözübüyük’ün cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından Dedeler Mahallesi’nde toprağa verildi.