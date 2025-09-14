Uzman uyardı: Ağızda 2 haftadan uzun süren yaraları ciddiye alın

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz, ağız kanserlerinin hızlı ve sinsi ilerlediğini belirterek yurttaşları uyardı.

Gündüz, “Ağızda 2 haftadan uzun süren yaralar, sebepsiz diş sallanması, uyuşukluk ve çene ağrıları mutlaka ciddiye alınmalı ve en kısa sürede diş hekimine başvurulmalıdır” dedi.

2022 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada 2 bin 246 ağız kanseri vakası tespit edildiğini, bunlardan 551’inin ölümle sonuçlandığını hatırlatan Gündüz, ağız sağlığının toplumda yeterince önemsenmediğini söyledi.

Tütün kullanımı, yetersiz ağız bakımı, güneşe maruziyet ve HPV virüsünün ağız kanserlerinin artışında önemli rol oynadığını ifade eden Gündüz, “Tütünden ve alkolden uzak durmak, ağız kanserinden korunmanın en etkili yoludur. Ayrıca HPV’ye karşı aşılar da nispeten koruyuculuk sağlamaktadır” diye konuştu.

Erken teşhisin önemine değinen Gündüz, “Her kanserde olduğu gibi ağız kanserlerinde de erken tanı hayat kurtarıcıdır. Hastalarımıza, ağız içindeki lezyonları fotoğraflayarak takip etmelerini, 2 hafta içinde iyileşmeyen ya da büyüyen yaralarda en yakın sağlık merkezine başvurmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağız kanserinin bulaşıcı olmadığını vurgulayan Gündüz, “Oral kanserler dişlerden değil; dil, damak, diş eti ve ağız mukozasında görülür. Tüberküloz ya da hepatit gibi bulaşmaz; bireyin kendi içinde gelişir” dedi.