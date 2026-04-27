Uzmandan HPV uyarısı: Aşı yüzde 90 koruma sağlıyor

Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, 9'lu İnsan Papilloma Virüsü (HPV) aşılarının kansere karşı yüzde 90 koruma sağladığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, modern tıbbın en büyük başarılarından biri olan aşılar, bazı kanser türlerini tamamen önlenebilir hale getiriyor ve bunların başında rahim ağzı kanserine yol açan HPV geliyor.

Genellikle hiçbir belirti vermeden vücuda yerleşen virüs, erken önlem alınmadığında ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat, HPV'nin başta rahim ağzı kanseri olmak üzere, orofaringeal, penil ve anal kanserlerde de etkili olduğunu kaydetti.

Polat, HPV'nin kansere yol açan 15 tipi bulunduğuna dikkati çekerek, "Günümüzde kullanılan aşılar bu tiplerden 7'sine karşı koruma sağlıyor ve bu 7 tip, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ından sorumlu. Çoğu zaman belirti göstermeyen HPV ancak düzenli taramalar yapılırsa tespit edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI TARAMA VE AŞI KALKANI

Düzenli taramaların 21 yaşından itibaren başladığını anlatan Polat, bu taramaların 25 yaşına kadar 3 yılda bir "smear testi", 29 yaşına kadar yine 3 yılda bir "smear" ile devam ettiğini, 29 yaşından sonra ise 5 yılda bir HPV testiyle "smear" yapılması gerektiğini aktardı.

Polat, HPV aşısının dünya genelinde 9'lu olarak bulunduğunu vurgulayarak, "9-14 yaş arasında olanlara 0-6 ay aralıklarla 2 doz, 15 yaş ve sonrasında ise 0-2-6 ay olacak şekilde 3 doz aşı uygulanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Rahim ağzıyla ilgili düzenli kontrollerin önemine işaret eden Polat, doktorun önerdiği aralıklarla smear ve HPV testi yaptırmanın büyük fayda sağladığını, aşı ve taramanın birlikte uygulandığında rahim ağzı kanserinden korunmada çok güçlü bir kalkan oluşturduğunu belirtti.