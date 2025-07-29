Uzmanı anlattı: Yangında zarar gören hayvanlara ilk yardım nasıl yapılmalı?

Ülke genelinde orman yangınları etkisini göstermeye devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise ormanlarda yaşayan canlılar oluyor.

Veteriner hekim Tuğçe Kara, alevlere maruz kalan hayvanların ilk müdahalesinde yapılan en büyük hatalardan birinin, yanık olan bölgeye soğuk su ya da buz uygulamak olduğunu belirten olduğunu belirtti.

Ayrıca Kara, yanmış bölgeyi hafif nemli bir bezle kapatmanın yardımcı olacağını aktardı.

Yangın sonrası travma yaşayan hayvanların agresifleşebileceğini ifade eden Kara, şunları söyledi:

"Özellikle orman hayvanları ya da uzun süre insanla temasta olmayan canlılar, yaşadıkları korku nedeniyle saldırganlaşabilir.

Bu nedenle yardım etmek isteyen vatandaşların kalın eldiven ya da örtü gibi koruyucu önlemlerle yaklaşması gerekir.

Hayvana ani hareketlerle değil, sakin ve temkinli bir şekilde yaklaşılmalı."

NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, orman yangını sırasında yaralanan hayvanlara müdahale ederken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

1. Önce kendi güvenliğini sağla

Yanmakta olan bir alana girmek tehlikelidir. Önce yangının kontrol altında olduğundan emin ol. Yaralı hayvanlar korkmuş ve saldırgan olabilir; yaklaşmadan önce eldiven, battaniye gibi koruyucu ekipman kullan.

2. Hayvana sakin ve yavaş yaklaş

Ani hareketler kaçmalarına ya da saldırmalarına neden olabilir. Hayvanı sakinleştirmek için yumuşak bir ses tonu kullan.

3. Yanıklarda soğuk su değil, serin nemli bez kullan

Veterinerler, buz ya da aşırı soğuk suyun damarları büzerek dokuya zarar verebileceğini belirtir. Yanık bölgeye temiz, hafif nemli bir bez örtülmeli.

4. Yanmış tüy ve deriye dokunma

Kabaran, soyulan, isli deriye müdahale etmeden veteriner hekim beklenmeli. Kendi başına krem, merhem sürülmemeli.

5. Solunum güçlüğü varsa acil destek sağla

Duman soluyan hayvanlarda nefes alma zorluğu görülebilir. Hayvan ağzını açıyor ama zor nefes alıyorsa, veterinerin oksijen desteği vermesi gerekir.

6. Su kaybını önle

Eğer hayvan içebilecek durumdaysa, ılık ve temiz su verilebilir. Ağızdan besin ya da ilaç verilmemelidir.

7. Nakil sırasında dikkatli ol

Yaralı hayvan bir örtü ya da havluyla sarılarak sessiz ve titreşimsiz bir ortamda en yakın veterinere ulaştırılmalıdır.