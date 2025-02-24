Uzmanı uyardı: Norovirüs vakalarında artış

Acil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, halk arasında "kış ishali" olarak da bilinen norovirüs vakalarında geçen yıla kıyasla artış olduğunu belirtti.

Akyol, norovirüsün yılın her zamanında rastlanabileceğini aktardı.

Norovirüs vakalarında geçen yıla kıyasla artış olduğunu bildiren Akyol, dünya genelinde akut gastroenterit (midede ve bağırsaklarda iltihaplanma) vakalarında da artış olduğunu kaydetti.

Akyol, norovirüsün, bulantı, kusma, karın, kas ve baş ağrısı, ishal (sulu dışkılama) ile ateş gibi belirtilerle ortaya çıktığı bilgisini paylaştı.

Norovirüsün, enfekte kişilerin kusma, dışkı, su, yiyecek ve beraberinde kirli yüzeylerle temas edilerek bulaştığını, vücuda girmesiyle birlikte hızla çoğalıp, sindirim sistemini etkilediğini vurgulayan Akyol, "Hijyen kurallarına dikkat edilmediği takdirde kapalı alanlarda, okul, AVM ve bakım evlerinde kolayca yayılım gösterir." ifadesini kullandı.

Norovirüs için spesifik bir antiviral tedavisi bulunmadığını da işaret eden Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Enfekte kişilerin tedavisi, genellikle semptomları hafifletmeye yönelik yeterli sıvı alımı, dinlenme ve gerektiğinde ateş düşürücü ilaçları içerir. Dehidrasyon (susuz kalma) riski yüksek olduğundan, hastaların su kaybını dengelemek için oral rehidrasyon sıvıları kullanması önemlidir. Enfeksiyonun önlenmesinde ilk kural temizlik ve hijyene dikkat etmek. Yemeklerden önce ve tuvalet kullanımından sonra el yıkamak virüsün yayılmasını önlemek için kritik bir adım. Ayrıca, potansiyel olarak kontamine olmuş yiyeceklerin ve içeceklerin dikkatle hazırlanması gerekir. Yayılımı engellemek için, enfekte kişilerin toplumdan izole edilmesi ve kirli yüzeylerin sık sık dezenfekte edilmesi gerekli."