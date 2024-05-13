Uzmanı uyardı: “Orta kulak iltihabı, işitme kaybına yol açabilir”

Orta kulak iltihabının çoğunlukla çocuklarda görülen bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, “Genellikle çocukları etkiler ancak yetişkinleri de etkileyebilir. Kulak içinde bulunan orta kulak bölgesindeki sıvı birikimi ve enfeksiyon sonucu ortaya çıkar. Eğer zamanında müdahale edilmez veya yanlış tedavi uygulanırsa, orta kulak iltihabı ciddi işitme kaybına neden olabilir” diye konuştu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, orta kulak iltihabının işitme kaybına yol açmasının nedenlerini açıkladı.

Uzuner, "Bunların başında, sürekli olarak orta kulakta biriken sıvının basınç oluşturarak iç kulağın işitme organlarını etkilemesi gelir. Bu durum, işitme sinirlerine baskı yaparak işitme kaybına sebep olabilir. Ayrıca, tekrarlayan orta kulak iltihapları, kulak zarında kalıcı hasara ve kalınlaşmaya neden olabilir. Bu da sesin kulak içine geçişini zorlaştırarak işitme sorunlarına yol açabilir. Özellikle çocuklarda sık görülen bu durum, erken yaşta işitme kaybına neden olabilir ve dil gelişimini olumsuz etkileyebilir” dedi.

ÇOCUKLARDA BELİRTİLER DAHA BELİRGİNDİR

Çocuklarda orta kulak iltihabının belirtilerinin daha belirgin olduğunu söyleyen Uzuner, “Ağrı, kulakta akıntı, ateş gibi belirtiler çocuklarda daha sık görülürken, yetişkinlerde bu belirtiler daha hafif olabilir ve hastalık daha az fark edilebilir. Bu nedenle, herhangi bir şüpheli belirti olduğunda mutlaka bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına danışılmalıdır” diye uyarıda bulundu.

İŞİTME KAYBINI ENGELLEMEK İÇİN ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Erken tanı ve doğru tedavinin önemine değinen Uzuner, “Biz, genellikle orta kulak iltihabının tedavisinde antibiyotikler ve semptomları hafifletmek için ilaçlar reçete ederiz. Ayrıca, orta kulakta biriken sıvının drenajı da gerekebilir. Ancak, bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Özellikle tekrarlayan orta kulak iltihapları veya kalıcı hasarlar söz konusuysa, kulak zarı tamiri veya kulak tüpü yerleştirme gibi işlemler uygulanabilir. Maalesef bazı hastalar belirtileri hafife alabiliyor veya tedaviye geç kalınmış olabiliyor. Bu durumda, işitme kaybı gibi kalıcı sorunlarla karşılaşma riski artıyor. Erken tanı ve tedavi ile bu riskler minimize edilebilir ve sağlıklı bir işitme sağlanabilir” ifadelerini kullandı.