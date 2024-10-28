Uzmanından astım ve KOAH ilaçlarının doğru kullanımı uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavilerinde ilaç kullanımının önemine değinerek, “Doğru tanı koymak ve doğru tedaviyi reçete etmek çok önemli. Ama reçete ettiğimiz ilaçların doğru kullanılması, etkin şekilde kullanılması da tedavi sonucunu son derece etkileyen bir şey” dedi.

Astım ve KOAH tedavilerinde inhaler ilaçlar, haplara göre daha güvenli ve etkili olsa da doğru kullanımı önem taşıyor. Bu ilaçların doğru şekilde kullanılması özel bir beceri ve koordinasyon gerektiriyor. Birçok hasta ilacı doğru kullanamadıkları için tedavide beklenen etkiyi alamıyor.

İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalarına ilaçların kullanımını hem teorik hem de pratik olarak anlatarak gösteriyor. İlaçların usulü ve tekniğine uygun olarak kullanılmazsa beklenen etkiyi göstermeyeceğini vurgulayan Özlü, “Astım ve KOAH hastalarının tedavisinde inhaler ilaç dediğimiz nefes yoluyla alınan ilaçları biz çok sıklıkla kullanıyoruz. Bu ilaçlar ağızdan alınan hap gibi ilaçlara göre çok daha güvenli, çok daha etkili ve daha düşük miktarlarda dozla tedavi imkanı veriyor. Dolayısıyla bu ilaçlar gerçekten astım ve KOAH tedavisinde vazgeçilmez, yeri doldurulmaz ilaçlar. Ama ne var ki bu ilaçların kullanımı özel bir beceri ve koordinasyon gerektiriyor. Maalesef hastalarımızın birçoğu bu koordinasyonu sağlamakta güçlük çekiyorlar. İşin garip tarafı eğer bu ilaçlar usulüne ve tekniğine uygun olarak kullanılmazsa da beklenen etkiyi göstermeyebiliyor. Hastalar bazen ‘İlaçları kullanıyorum bana bir faydası olmuyor’ diyor. Aslında teknik olarak yeterli, efektif kullanamadığı için fayda görmüyor olabilir. O açıdan hastalarımıza bu ilaçların doğru kullanımını gösteriyoruz. Hasta kontrole geldiğinde de onun bu ilaçları nasıl kullandığını kendisine yaptırarak gözlüyoruz. Bu şekilde hatalar varsa ona geri bildirimde bulunup bu doğru kullanma tekniğini geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

"HASTA EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

İlaçların doğru kullanımına dikkati çeken Prof. Dr. Özlü, “Doğru ilaçları yazmak önemli, doğru tanı koymak ve doğru tedaviyi reçete etmek çok önemli. Ama reçete ettiğimiz ilaçların doğru kullanılması, etkin şekilde kullanılması da tedavi sonucunu son derece etkileyen bir şey. Maalesef burada büyük sorunlar yaşanabiliyor. Bu ilaçlar çok farklı formlarda olabiliyor; bunların hepsinin kullanımı birbirinden farklı. Bazen bu hastalar birkaç farklı ilacı da beraber kullanabiliyorlar. Yani aynı hastaya farklı türden bir iki ilaç reçete edilmiş olabiliyor. Dolayısıyla birinde yavaş, uzun süreli nefes alması gerekiyor. Birinde hızlı, ani nefes alması gerekiyor. Bunları hastanın bilmesi, ayırt etmesi lazım. Burada zorluklar yaşanabiliyor. O açıdan bu inhaler ilaçların çok önemli olduğunu, ama doğru kullanılması gerektiğini, doğru kullanıldığı takdirde etkin olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Burada hasta eğitiminin gerçekten çok önemli bir rolü var” diye konuştu.