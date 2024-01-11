Uzmanından güvenli kombi kullanımı için ipuçları

Uzmanlar, gaz dağıtım şirketlerinin, doğal gaza bir koku verdiğini eğer bu koku alınırsa, ev sakininin hemen evi havalandırması, çakmak kullanmaması ve elektrik düğmelerini açmaması gerektiğini belirtiyor

Daikin, soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte güvenli kombi kullanımı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında kullanıcıları uyarılarda bulundu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, kombi, ayarlanan sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar çalışmaya devam ediyor. Kombinin kalorifer devresindeki ayarlanabilen maksimum sıcaklığı 80 santigrat derece oluyor ancak kombinin sıcaklık ayarı gereğinden fazla yüksek tutulursa hem gaz tüketimi fazla oluyor hem de ortam, ısınması gerekenden daha fazla ısınacağı için konforsuzluk yaratıyor.

Bu nedenle, ortam hava sıcaklığını ideal değerlere getirmek için ihtiyaç duyulan değere ayarlamak yeterli oluyor. Daikin uzmanları, bugünün kombilerinin yoğuşma teknolojisine sahip olduğunu ve yoğuşmalı kombilerin en yüksek verime düşük sıcaklık değerlerinde ulaşabildiğini unutmamak gerektiğini belirtiyor.

Kombide veya tesisatta su kaçağı olması durumunda kombiye su doldururken su basıncını 1.5 bardan fazla basılmaması gerekiyor. Bu orandan daha fazlası, kombi devreye girdiğinde suyun daha fazla genleşmesine neden oluyor.

Bu durum genleşme tankının diyaframına zarar verebiliyor ve emniyet ventilinden gereksiz su boşaltmasına neden oluyor. Kombiye su doldururken su basıncının 1.0 bardan az olması da kombi devreye girdiğinde eşanjörde aşırı ısınmaya veya tesisatta hava kabarcıklarına neden olabiliyor. Tesisatta hava kabarcıklarının oluşması pompa pervanelerinin kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle kombide su basıncını da takipte tutmak gerekiyor.

- Kombilerin uzun yıllar güvenli kullanımı için bakım şart

Doğal gazın, cihaza gelene kadar yanıcı, patlayıcı bir gaz olduğunu belirten Daikin uzmanları, kombi patlamalarının genellikle cihazın içerisine gelen doğal gaz tesisatında ya da cihazın içerisindeki yanma grubunda bir kaçak olmasından kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, gaz dağıtım şirketlerinin, doğal gaza bir koku verdiğini eğer bu koku alınırsa, ev sakininin hemen evi havalandırması, çakmak kullanmaması ve elektrik düğmelerini açmaması gerektiğini belirtiyor. Bulunulan bölgedeki gaz dağıtım şirketi aranarak yardım istenmesi de önem arz ediyor.

Uzmanlar ayrıca kombilerin yıllar boyunca ilk günkü verim ve tasarruf oranlarıyla, hem de güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için periyodik bakımın önemine dikkati çekiyor. Ortalama kombi kullanım ömrünün 10 yıl olduğuna dikkati çeken Daikin uzmanları, bu sürenin bakımı zamanında yapılan kombilerde daha uzun olabileceğini aktarıyor.

Kombilerin optimum verimlilikte çalışmalarını sürdürmesi için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. En önemlisi de bakımlar sırasında can güvenliği için tüm emniyet sistemlerinin, faaliyetlerinin ve sağlamlıklarının kontrol edilmesi önemli oluyor.

- Son teknoloji kombiler ile güvenliğinizi artırın

Daikin’in üstün teknolojiler ile donattığı NDJ kombiler güvenli yanma teknolojisi ile kullanıcılara her şartta en mükemmel ve konforlu ısınmayı sunuyor. Daikin kombilerde bulunan emniyet sistemleri, kombinin rüzgarlı havalarda kullanımında doğabilecek olumsuz durumların önüne geçebiliyor.

Atık gazın geri tepmesi ya da alev kopması gibi istenmeyen bir durumun ortaya çıkması halinde, kombi emniyet sistemleri sayesinde cihaz arıza moduna geçerek otomatik olarak kombiyi kapatıyor. Bu sayede kombinin kullanımı sırasında tüketicinin ek bir önlem almasına gerek kalmıyor.

Daikin NDJ kombilere özel güvenli yanma teknolojisi olan Scot teknolojisi rüzgar nedeniyle doğru hava yakıt karışımının oluşmaması durumunda tüketiciye hata kodları ile uyarı veriyor. Bu özellik, emniyet sistemli kombilerin sadece hayati tehlike oluşturabilecek durumlar için değil, kombinin verimsiz çalışmasına neden olabilecek dış ortam koşullarında da tüketiciyi bilgilendirdiği, böylece önlem alabilmesini sağladığı anlamına geliyor. Ayrıca cihaz her zaman optimum hava-yakıt oranını akıllı sistem ile sağladığı için bu durum faturalara olumlu olarak yansıyor.

Daikin NDJ Smart kombilerde bulunan dahili online kablosuz termostat ile de kombiyi uzaktan yönetme imkanı da sunuluyor. D-Sense akıllı kontrol cihazı ve mobil uygulaması ile kullanıcılar evde değilken kombilerini açıp kapatabiliyor, ortam sıcaklığını konforlarına göre ayarlayabiliyorlar. Her yerden Google Home asistant ve Android telefonlardan sesli komut ile kombiyi kontrol edebiliyorlar, böylece istedikleri kolay kontrol ve konfora sahip olabiliyorlar.