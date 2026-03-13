Uzmanlar değerlendirdi: Tokat'ta daha büyük bir deprem olur mu?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentte daha büyük bir deprem beklemediğini ifade eden Görür, "Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz" dedi.

Görür, küçük artçı depremlerin görülecebileceği ve tehlikeli alanlarda bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

Görür'ün Xhesabından yaptığı değerlendirme şöyle: "Niksar-Erbaa/Tokat’da 5,6 deprem oldu. Kayıp yok. 1942’de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakın."

PROF. DR. TÜYSÜZ: BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ YOK

Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz de 5,5 büyüklüğünde bir depremin kötü durumdaki yapılarda hasar yaratabileceğine dikkat çekerek yurttaşlatra hasarlı yapılara girmeme çağrısı yaptı.

Depremin olduğu bölge Niksar'ın kuzey batısında, Niksar-Erbaa arasında, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey doğusunda olduğuna dikkat çeken Tüysüz NTV yayınında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölgede 1942'de Niksar-Erbaa depremi var. 7'nin üzerinde bir deprem. Dolayısıyla geçmişte bu büyüklükte bir deprem olduğu için ana fay kolu üzerinde büyük bir deprem beklentisinin olmadığı bir bölge. Ancak Kuzey Anadolu Fayı'nın kollara ayrıldığı bir bölge. Dolayısıyla ana fayın kollarından birinin ürettiği bir deprem olarak değerlendirilebilir."

TOKAT'TA DEPREMİN ARDINDAN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin etkisiyle bazı binaların sıvalarında dökülme oldu, asma tavanlar düştü. Deprem nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.