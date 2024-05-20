Uzmanlar, HIV Testi Farkındalık Haftası'nda uyardı: Tanı geciktirilmemeli

HIV alanında test farkındalığının artırılmasını hedefleyen Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası'nın ikincisi başladı. Avrupa HIV Test Farkındalığı Haftası 20-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

HIV alanında test farkındalığının artırılmasını hedefleyen Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası'nın ikincisi 20-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Gilead Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da yılda iki defa kasım ve mayıs aylarında gerçekleşen farkındalık haftası 2023 Kasım ayında Türkiye'de ilk kez hayata geçirildi.

Şirket, AIDS ve CYBHD, EKMUD, GUNIDER, HAKED, HIVEND, KLIMIK hekim dernekleri ve konunun paydaşı olan Pozitif-iz, Pozitif Yaşam, TAPV ile bir araya gelerek Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası'nı 2023'ten itibaren Türkiye'ye kazandırdı. Bu vesileyle hayata geçirilen "Bugününü Test Et, Yarınını Tanı Kampanyası" ile de toplumdaki farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası kapsamında, 2013'ten bu yana, toplum, sağlık çalışanları ve karar vericilerde HIV testinin önemi konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Avrupa'da olduğu gibi artık Türkiye'de de kasım ve mayıs aylarında 1 hafta, Avrupa HIV Test Farkındalığı Haftası olarak etkinliklerle bu alana dikkat çeken bir hafta olarak öne çıkıyor.

Düzenlenen etkinliklerde HIV testinin yanı sıra erken tanı ve tedaviye erişimin öneminin de anlatılması hedefleniyor. Ayrıca hafta kapsamında, test yaptırmak isteyenlerin ücretsiz ve kimlik bilgisi vermeden test yaptırabilecekleri yerler ve bilgileri paylaşılarak, Sağlık Bakanlığı'nın toplumu HIV'e yönelik risklerden koruma hedefine hizmet ediliyor.

"ARTIK ÖLÜMCÜL DEĞİL, TEDAVİYE ERİŞİM OLANAKLARI GELİŞTİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Fehmi Tabak, erken tanı ve etkin tedavi yöntemlerinin kullanılması ve geniş çaplı kontrol programlarının kararlılıkla uygulanması sayesinde HIV'ın, artık ölümcül bir enfeksiyon olmaktan çıkıp kontrol altına alınabilir bir hale geldiğini belirtti.

Tabak, "Buna rağmen toplumun çok geniş bir kesiminde halen HIV ve tedavi edilmediği takdirde dönüşebileceği AIDS ile ilgili yeterli bilgi ve farkındalık mevcut değil. HIV testi yaptırma konusundaki bilinçsizlik de tanının gecikmesine, enfeksiyonun ilerlemesine ve yayılmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.

HIV enfeksiyonunun önlenmesinin ve HIV'den korunma için ilk basamağın, farkındalık olduğuna dikkati çeken Tabak, şunları kaydetti:

"HIV şüphesi taşıyan kişiler mutlaka sağlık birimlerine giderek test yaptırmalı. Avrupa'da da gerçekleştirilen Test Farkındalığı Haftası'nın bu farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Hekimler olarak enfeksiyonun yayılımını önlemek için en öncelikli aksiyonun tanı koymak olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de bir kez tanı aldıktan sonra tedaviye erişim olanaklarımız çok gelişmiş. Toplumda bulaşı azaltmak için mutlaka tanı koyabilme yüzdemizi artırmamız gerekli. Bunun için de başta risk altındaki kişilere yönelik olmak üzere teste erişim olanaklarını kolaylaştırmalı, genişletmeli ve güçlendirmeliyiz. Test Farkındalık Haftası bu noktada toplumdaki farkındalığı artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir."

"TÜRKİYE'DE HIV KONUSUNDA BİLİNÇ HÂLÂ DÜŞÜK SEVİYELERDE"

Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası'nın 2023 Kasım'dan itibaren Türkiye'de de hayata geçirilmesinin farkındalık adına çok önemli olduğunun altını çizen Gilead Türkiye Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi ise, "Yenilikçi tedaviler geliştirme ve her basamakta tedaviye ulaştırma konularına odaklı bir şirket olan Gilead, kuruluş felsefesinden aldığı ilhamla HIV'in 'ölümcül' bir enfeksiyon olmaktan çıkıp, kronik bir enfeksiyona dönüşmesine öncülük etti. Türkiye'de toplum genelinde HIV bilinci hala çok düşük seviyelerde. Gilead olarak biz de toplum sağlığı sorunu olan HIV ile mücadeleye, birleştirici ve sürdürülebilir yaklaşımlarla öncü olmaya devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.