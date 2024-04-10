Uzmanlar Ramazan Ayı sonrası beslenme konusunda uyarıyor

Ramazan Ayı boyunda oluşan beslenme alışkanlığının bir anda değişmesinin metabolizmaya ve sindirim sistemine zarar verebileceğini belirten Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, yapılacak bayram kahvaltısı hakkında da tavsiyelerde bulundu.

Geçirdiğimiz 1 aylık Ramazan Ayı döneminde, oruç tutmaya bağlı olarak beslenme alışkanlıkları değişti. Gece saatlerinde yapılan öğünün ardından uzun süre aç kalmayla birlikte metabolizmanın yavaşladığını belirten diyetisyenler, bayramda ve sonrasındaki dönemde oluşabilecek problemlere karşı vatandaşları uyardı. Yavaşlayan metabolizmaya karşı ağır yemekler içerek öğünlerin kan şekerinde dalgalanmalara ve sindirim sisteminde problemlere neden olabileceğini belirten Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, “Ramazan sonrası yediklerimizi birden arttırdığımızda sindirim sisteminde problemler ve kan şekerinde dalgalanmalar gibi sağlık sorunları meydana gelebiliyor” dedi.

Ramazan Ayı’nın ardından beslenme alışkanlıklarını değiştirirken dikkat edilmesi gerektiğini ve gece öğünlerinin tamamen kaldırılması gerektiğini belirten Diyetisyen Büşra Özcan, “Ramazan ayında beslenme düzeni değişiyor. 2 öğün beslenmeye geçiyoruz. Vücudumuz uzun süre açlık ve susuzluğa adapte oluyor. Ramazan sonrası dönemde sindirim sistemi ve metabolizma yavaşlıyor. Ramazan sonrası yediklerimizi birden arttırdığımızda sindirim sisteminde problemler ve kan şekerinde dalgalanmalar gibi sağlık sorunları meydana gelebiliyor. Bu nedenle küçük porsiyonlarda yavaş yemek yemek, az ve sık beslenmek ile ara öğünleri eklemek önemli” dedi.

“Bayram kahvaltısını mevsim yeşillikleri ile yapmalıyız”

Bayram sabahının klasiği olan aile kahvaltılarında olabildiğince hafif besinlerin tüketilmesi gerektiğinin de altını çizen Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle güne mutlaka kahvaltıyla başlamalıyız. Sucuk, salam, pastırma, bal reçel, poğaça ve börekten oluşan zengin bayram kahvaltıları yerine mevsim yeşilliklerinden, tam tahıllı ekmeklerden, yumurta ve peynirden oluşan daha hafif ve dengeli bir kahvaltı yapmalıyız. Akşam yemekleri de hafif bir şekilde geçmeli, yanında bol bir kase salatayla birlikte hafif zeytinyağlı yemekler tercih etmeliyiz. Bu dönemde su tüketimi de azalıyor genellikle. Su tüketimine önem vermeliyiz. Günde en az 8-10 bardak su tüketmeliyiz. Bayramda tatlı ve şekerlemelerde de porsiyon kontrolü önemli. Fazla tüketmemeye dikkat etmeliyiz.”