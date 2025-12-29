Uzmanlar uyardı: Kar ve buzlu sokaklarda düşmeden yürümek için 7 öneri

Kar yağışı uzun bir aranın ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Kar ve buzlanma, kaldırımlar, ara sokaklar, üst geçitler ve merdivenlerde ciddi düşme risklerini de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, kaygan zeminlerde yaşanan düşmelerin ağır yaralanmalara ve kırıklara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Evrensel'in haberine göre; Prof. Dr. Olcay Güler, karlı ve buzlu havalarda güvenli yürüyüş için alınması gereken önlemleri sıraladı.

EVDEN ÇIKMADAN ÖNLEM ALIN

Soğuk havalar özellikle gece saatlerinde yoğun buzlanmaya neden oluyor. Sabah erken saatlerde işe ya da okula çıkanlar için bu durum düşme ve ortopedik travma riskini artırıyor. Prof. Dr. Güler, evden çıkmadan önce doğru kıyafet ve ayakkabı seçiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Soğuk havalarda tercih edilen kıyafetlerin yalnızca sıcak tutmasının yeterli olmadığını vurgulayan Güler, “Kalın ama esnek, hareketi kısıtlamayan giysiler tercih edilmeli. Ayakkabı seçimi ise düşme riskini belirleyen en önemli faktörlerden biridir” dedi.

DOĞRU AYAKKABI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre kauçuk tabanlı, altı tırtıklı ve kaymaz özellikte ayakkabılar kış koşulları için olmazsa olmaz. Ayak bileğini saran botlar burkulma riskini azaltırken; düz tabanlı ya da topuklu ayakkabılar düşme riskini ciddi ölçüde artırıyor. Sabah saatlerinde kar ve buzla kaplı alanların adeta “buz pistine” dönüştüğüne dikkat çekiliyor.

KAYGAN ZEMİNLERDEN UZAK DURUN

Karlı ve buzlu havalarda bazı alanlar düşme riskini daha da artırıyor. Uzmanlar özellikle şu zeminlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor:

• Apartman girişleri

• İş yeri önleri

• Mermer ve granit kaplamalar

• Üst geçitler ve merdivenler

• Eller cebinizde yürümeyin

Yürüyüş sırasında dengeyi korumak büyük önem taşıyor. Ayakların yere sağlam bastığından emin olunan zeminlerde yavaş yürümek, adımları küçültmek ve dizleri hafif bükerek ilerlemek dengeyi artırıyor. Prof. Dr. Güler, “Eller cepte yürümek düşme anında refleksle destek almayı engeller ve kafa, omuz, kol yaralanmalarını ağırlaştırır” uyarısında bulundu.

DÜŞME RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN 7 ÖNERİ

Uzmanların önerileri şöyle sıralanıyor:

• Elleriniz cebinizde yürümeyin

• Adımlarınızı yavaş ve kontrollü atın

• Buzlu zeminde adımlarınızı küçültün

• Dizleri hafif bükerek yürüyün

• Baston ya da şemsiye ile denge sağlayın

• Tırabzanlardan destek alın

• Acele etmeyin, yürüyüş stilinizi değiştirin

BASİT BİR KAYMA CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Kontrolsüz düşmeler; yumuşak doku zedelenmelerinden ameliyat gerektiren kırıklara kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Kaymaya bağlı düşmelerde en sık el bileği, kalça, omuz ve ayak bileği yaralanmaları görülüyor. Kemik yoğunluğunun azalması ve reflekslerin zayıflaması nedeniyle ileri yaştaki bireylerde kırık riski daha yüksek. Çocuklar da buzlu zeminlerde yetişkinlere kıyasla daha fazla düşme riski taşıyor.

DÜŞTÜYSENİZ HEMEN AYAĞA KALKMAYIN

Tüm önlemlere rağmen düşme yaşanabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Güler, düşme sonrası yapılması gerekenleri de anlattı. Buna göre, hızlı ve kontrolsüz şekilde ayağa kalkılmamalı; önce kol ve bacaklar yavaşça hareket ettirilmeli. Şiddetli ağrı, şekil bozukluğu ya da hareket kısıtlılığı varsa ayağa kalkmaya çalışılmamalı ve mutlaka yardım istenmeli. Omuz, dirsek ya da kol bölgesinde yaralanma varsa şişlik artmadan yüzük ve saat gibi takılar çıkarılmalı.