Uzmanlar uyardı: ‘Yaz aylarında su tüketimi hayati önem taşıyor’

Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar ve Diyetisyen Asya Naz Al, yaz aylarında beslenme şekli ve cilt sağlığı hakkında önerilerde bulundu.

Dündar, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin ve nemlendiricilerin düzenli kullanımını önerirken, Diyetisyen Al ise yazın artan sıvı kaybını dengelemek için su ve mineral desteğinin önemine değindi.

Her iki uzman da yaz döneminde beslenme düzenine dikkat etmenin ve cilt sağlığı ile saç sağlığını korumanın uzun vadede birçok sağlık sorununu önleyeceğine dikkat çekti.

‘CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN’

Yaz aylarında güneş ışınlarının cilde zarar verebildiğini belirten Dr. Makbule Dündar “Eğer cildiniz hassassa, güneş alerjiniz varsa ya da lekelenmeye eğilimli bir yapınız varsa mutlaka en az SPF 50 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmalısınız. Melazma gibi hormonal değişikliklere bağlı lekelerde de bu çok önemlidir. Ayrıca ailede cilt kanseri öyküsü varsa, seçilen güneş koruyucunun hem UVA hem UVB ışınlarına karşı etkili olması büyük önem taşır” diye konuştu.

‘GÜNDE EN AZ 2-3 LİTRE SU İÇİLMELİ’

Cilt bakımında yapılan en büyük yanlışlardan birinin yazın nemlendirici kullanımını bırakmak olduğunu belirten Dr. Dündar, “Cildimiz yazın da neme ihtiyaç duyar. Daha likit, akışkan nemlendiricilerle destek sağlamak gerekir. Günde en az 2-3 litre su içilmeli. Yazın soyucu, retinoik asit içeren ürünlere ara vermek gerekir, çünkü bu ürünler güneş hassasiyetini artırır” dedi.

Güneş, deniz ve havuzun saç sağlığını da etkilediğine dikkat çeken Dr. Dündar, saç bakımına da yaz aylarında özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Saçlarımıza argan yağı gibi bitkisel yağlarla bakım yapabilir, masajla kan dolaşımını artırabiliriz. Saç dökülmeleri için glikan ve protein içerikli takviyeler kullanılabilir. Saç dökülmesine karşı losyon ve spreyleri de bu dönemde rahatlıkla kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘VÜCUT ISISININ ARTMASIYLA SU KAYBI DA ARTIYOR’

Yaz aylarında vücut ısısının artmasına bağlı olarak ciddi sıvı kayıpları yaşandığını belirten Diyetisyen Asya Naz Al, bu dönemde su tüketiminin hayati önem taşıdığını söyledi. Al, “Yazın vücudumuz çok daha hızlı dehidrasyona uğruyor. Günde en az iki buçuk- üç litre su içilmeli. Su içmekte zorlananlar, suyu limon, tarçın veya elma kabuğuyla tatlandırarak tüketebilir. Ayrıca, terleme ile kaybedilen minerallerin yerine konulabilmesi için her gün bir şişe maden suyu içilmesini öneriyorum” dedi.

Meyve ve sebze tüketiminin bu dönemde önemli olduğunu özellikle kavun ve karpuz gibi şeker oranı yüksek meyvelerde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Al, “Karpuz yerken yanında bir dilim peynir tüketmek, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Bu da daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur” diye konuştu.

‘FAST FOOD TARZI GIDALARDAN UZAK DURULMALI’

Yazın sindirim sisteminin daha fazla zorlandığını bu nedenle yağlı ve fast food tarzı gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirten Al, “Yemeklerin yanına yoğurt, kefir gibi probiyotik içerikli gıdaları eklemek sindirimi kolaylaştırır. Turşu ve sirke gibi ürünlerle de bu destek sağlanabilir. Salatalara 1-2 kaşık sirke eklemek hem lezzet hem de fayda sağlar” ifadelerini kullandı.

‘HER KAHVE İÇİN FAZLADAN SU İÇİN’

Yazın gazlı içecek ve soğuk kahve tüketiminin arttığını bu içeceklerin vücuttan su atımını hızlandırdığını ifade eden Al, “Soğuk kahveleri şekersiz ya da sadece sütle hazırlanmış şekilde tüketmeye özen göstermeliyiz. Eğer şekerli içiyorsak mutlaka hareketimizi artırmalı ya da su tüketimini yükseltmeliyiz. Kahve ve gazlı içeceklerin her bardağı için bir bardak fazladan su içmek gerekiyor, çünkü bu içecekler vücuttan su atılımını artırır” diye konuştu.