Uzmanlar uyarıyor: Altında gözler kritik eşikte

Altın fiyatları geçici ateşkesin sağlandığı haftayı haftalık bazda yüzde 1,54 yükselişle tamamladı.

Spot altın ons başına 4 bin 749,26 dolar seviyesinde kapandı.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından doların zayıflaması, altın fiyatlarını destekledi. Piyasa katılımcıları ise ateşkesin sürdürülebilirliği ve küresel risk iştahına etkilerini yakından izliyor.

Analistler Ortadoğu’da tansiyonun düşmesinin faiz indirimi beklentilerini bir miktar artırdığını, bunun da dolar üzerinde baskı yaratarak altına destek verdiğini belirtiyor.

5 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

CNBC-e'de yer alan habere göre, piyasalarda teknik görünüm de yakından takip ediliyor. Uzmanlar, altının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi halinde 5 bin dolar seviyesinin güçlü bir direnç olarak öne çıktığını, bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş trendinin yeniden ivme kazanabileceğini ifade ediyor.

ABD’de açıklanan veriler, tüketici fiyatlarının mart ayında yaklaşık dört yılın en hızlı artışını kaydettiğini gösterdi. Savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yükseliş ve tarifelerin etkisi enflasyonu yukarı çekti.

Yüksek enflasyon, merkez bankalarının faiz indirim alanını daraltırken, faizlerin yüksek seyretmesi getiri sunmayan altın açısından aşağı yönlü risk oluşturuyor.

FİZİKİ TALEPTE SINIRLI ARTIŞ

Fiziki talep tarafında, Hindistan’da önemli bir festival öncesinde altına olan ilgi sınırlı da olsa artış gösterdi. Ancak yüksek fiyatlar talep üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Çin’de ise altın primlerinde daralma görüldü.