Uzmanlar uyarıyor: Kırık kalp sendromunda erken teşhis önemli

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, stres kaynaklı oluşan tıbbı ismi "takotsubo sendromu" olan kırık kalp sendromuna ilişkin uyarılarda bulundu.

Abacı, boşanma, iflas, ayrılık gibi büyük travmaların yanı sıra özellikle deprem gibi doğal afetlerin, ruhsal ve bedensel sağlığı ciddi şekilde etkileyebileceğini kaydetti.

Hastalığın kalp krizi gibi kendisini gösterebildiğini belirten Abacı, erken teşhisin tedavi sürecinin başarılı olması için oldukça önemli oldığuna dikkat çekti.

Rahatsızlığın genellikle stres kaynaklı olduğunu aktaran Abacı, üzüntü ve geçmişte geçirilen ameliyatların da bu sendromu tetikleyebileceğini belirtti.

"CİDDİ KALP SORUNLARINA YOL AÇABİLİR"

Abacı, sendromun yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her bireyde görülebileceğini vurgulayarak, "Kırık kalp sendromunun semptomları bazı hastalarda tedavi gerektirmeden kendiliğinden kaybolabilirken, bazı bireylerde ise ciddi kalp sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden kırık kalp sendromu asla göz ardı edilmemeli. Hastaların uzman hekim kontrolünde muayene edilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması, tedavi sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi için son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Kırık kalp sendromunda iyileşme sürecinin, yaşanan travmaların üstesinden gelinmesine ve kan basıncının normale dönmesine bağlı olduğunu kaydeden Abacı, ilaç tedavisi ve doğru zamanlanmış müdahalelerin kalbin düzenli çalışmasını sağlamak açısından kritik rol oynadığını ifade etti.

Abacı, sendrom tanısının genellikle koroner anjiyografi testleriyle konulduğuna değinerek, "Testlerde kalp damarlarında tıkanıklık olmadığı halde, kalp kasında zayıflama görülebilir. Bu hastalık, kalp krizine benzer semptomlarla başlayabileceği için erken teşhis, tedavi sürecinin başarılı olması için son derece önemli" şeklinde görüş belirtti.