Uzmanlar yorumladı: ABD'nin Venezuela'ya saldırısı neleri değiştirecek

ABD emperyalizmi yerel saatle 02.00’de Venezuela’ya saldırı düzenledi. Pek çok kritik noktaya saldırı düzenleyen ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin de esir alındığını açıkladı.

Peki, buraya nasıl gelindi? Saldırı ne anlama geliyor? Bundan sonra neler olacak?

Latin Amerika Uzmanı Doç. Dr. Ertan Erol ve Emekli Diplomat Engin Solakoğlu saldırıyı ve bundan sonrasında neler yaşanacağını yorumladı.

“HİÇBİR LİDER GÜVENDE DEĞİL”

“Amerika haydutluk seviyesini her geçen gün başka bir seviyeye taşıyor” diyen Solakoğlu şöyle devam etti: “Son gelen haberlere göre Maduro ve eşini kaçırması 2026’nın ilk günlerinde nasıl bir dünyaya doğru evrileceğimizi gösteriyor. Bu bir adam kaçırmadır ve bundan sonra ABD’nin müttefikleri dahil hiçbir ülke lideri güvende değildir.

Venezuela saldırısının yol taşları aslında Eylül ayından bu yana adım adım döşendi. Karayiplere uçak gemileri ile yığınak yapılması bugünkü saldırının en net göstergesiydi. Trump’ın niyeti belliydi ve bunu hiç gizlemedi. ‘Ben petrol sahalarını geri istiyorum’ diyordu. Bunu yapabilmesi için öncelikle Nicolas Maduro iktidarını devirip Maria Corina Machado soytarısını yönetime getirmekti. Kısacası ülke yönetimine el koymaktı. Bu planı da gizlemeden devreye aldı.”

“Trump uluslararası hiçbir kuralı ve hukuk geleneğini tanımıyor” ifadelerini kullanan Solakoğlu şöyle devam etti: “Niyetini söylüyor ve ardından harekete geçiyor. Venezüella’nın işlenmesi zor olan, ağır petrol kaynaklarını da Teksas’taki rafinerilere aktaracağını ifade ediyor.

Trump’ın tek motivasyonu petrol de değil. Diğer hedefi Çin ekonomisi. Çünkü Çin Venezuela’dan oldukça ucuz fiyata petrol tedarik ediyor. Çin’in de bu ağır petrolü işleyebilen rafinerilere sahip olması ABD’yi rahatsız ediyor. Bu kaynakları da kendi rafinelerine çekmek istiyor. Eğer ki yakın zamandaki seçimleri yine sol aday kazanırsa bir sonraki hedef Kolombiya olabilir. Çünkü büyük hedef tüm Latin Amerika’da Çin ve Rusya etkisini tamamen ortadan kaldırmak. Ticari ve diplomatik temasları sıfıra indirmek. Trump Venezuela saldırısı ile tüm Latin Amerika ülkelerine bu mesajı da iletiyor.”

Solakoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bundan sonra kimin sırasının geleceğini göreceğiz. İlk akla gelen Kolombiya ancak farklı ülkelerde olabilir. Trump, Latin Amerika’nın arka bahçesi olması için elinden geleni yapacak. Bazen bombalamalarla bazen kara harekatlarıyla bazen CIA destekli darbelerle bu hedefine ulaşmak için çalışacak. Kısacası dünya daha da güvensiz bir döneme giriyor.”

“TÜM LATİN AMERİKA ETKİLENECEK”

“Venezuela’da aylardır beklenen siyasi ve askeri hareketlilik, Trump yönetiminin hamleleriyle yeni bir evreye girdi” diyen Erol ise şunları aktardı: “Muhalefetin uzun süredir umut bağladığı bu süreç, Maduro rejimini içeriden bölme stratejisi üzerine kuruluydu ama şimdi ABD direkt askeri müdahale ile sürece dahil oldu.

Trump idaresi Maduro’yu gitmeye zorlamak için çok katmanlı bir yöntem izledi. Hava sahasının kapatılması ve petrol tankerlerinin engellenmesi gibi hamlelerin ardından gelen son gelişme, rejim içinde bir çatlak oluştuğu sinyalini de veriyor. Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarılması rejim içerisinden bir grubun yardımı olmadan çok zor gözüküyor. Maduro’nun şaibeli seçimlerle gelmiş olsa dahi bir devlet başkanı ve eşinin derdest edilmesi uluslararası haydutluktur. Operasyonun sunuluş biçimine bakılacak olursa, resmi bir savaş ilanı olmaksızın, sürecin bir "uyuşturucu operasyonu" terminolojisiyle yürütülmesinin bölge ülkeleri Kolombiya, Meksika, Brezilya açısından da oldukça rahatsız edici olduğunu söyleyebiliriz.”

“Kamuoyundaki genel kanının aksine, bu müdahalenin arkasındaki temel motivasyon sadece petrol değildir” diyen Erol sözlerini şöyle sonlandırdı: “Arkasında Çin’in bölgedeki yayılmacılığına karşı bir gövde gösterisi vardır. Çünkü ABD yönetimi için bugün Rusya bile bir tehdit değil; asıl mesele Çin’in bölgedeki varlığıdır. Çin, Panama Kanalı çevresi ve Venezuela gibi alanlarda genişlerken, Trump bu hamleyle "dur" demiş oldu. ABD hem Pasifik hem de Atlantik’te askeri varlığını inanılmaz bir biçimde güçlendirerek hegemonyasını yeniden tahkim etti. ABD’nin hamlelerini, Venezuela halkının tepkilerini ve askeri sürecin hangi noktalara evrileceğini kısa sürede göreceğiz diye düşünüyorum.”