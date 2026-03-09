Uzmanlardan Denizli'deki depremin ardından açıklamalar

Denizli Buldan buldan depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Uşak bloğu üzerinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 57 yıllık bir mazisi olabileceğini ifade eden Bektaş, "Daha büyüğü mümkün" dedi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise bölgenin çok daha büyük deprem üretmeye yatkın olduğunu ifade etti.

AFAD, saat 09.21’de merkez üssü Denizli’nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirirken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de büyüklüğün 5,1 ve derinliğin 7,5 kilometre olduğunu aktardı.

UZMANLAR TEK TEK AÇIKLADI

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş ise deprem sonrası yaptığı paylaşımda, bölgedeki fay hatları ve olası riskler konusunda uyarıda bulundu. Bektaş 6 üzeri deprem riskine işaret ederken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise bölgenin 7 üzerinde deprem üretmeye yatkın olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uşak deprem bloğu üzerinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremden bu yana yaşanan 6 üzeri büyüklükteki sarsıntılara dikkat çekti.

Uşak Fay Bloğu üzerindeki deprem kümelenmesini gösteren bir harita paylaşan Bektaş, 1969 Alaşehir, 1970 Gediz, 1971 Burdur Gölü, 1995 Dinar, 2002 Sultandağı ile 2025 Sındırgı'da meydana gelen depremleri hatırlattı.

Balıkesir ve Manisa arasındaki bölgede, Akhisar ve Sındırgı’yı da kapsayan geniş alanda 6 ve üzeri büyüklükte deprem ihtimalini soru işaretiyle gösteren Bektaş, daha büyük bir depremin mümkün olduğunu ifade etti.

Buldan merkezli depremin yaklaşık 57 yıllık stres birikimi sonucu meydana gelmiş olabileceğini ifade eden Bektaş, şunları söyledi:

“M5,1 Buldan Denizli depremi, Uşak fay bloğu üzerinde gelişen sürpriz olmayan bir depremdir. Deprem, 1969 M6,5 Alaşehir depremin güneydoğuya yaptığı stres transferi sonucu gelişmiş olmalı. Bu deprem kümesinin zamanla stres transferiyle daha da büyümesi söz konusudur.”

DAHA BÜYÜĞÜ MÜMKÜN

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesinin jeolojik yapısına dikkat çekti.

Ercan, depremin Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesişim noktasına çok yakın olduğunu ve bu kesimin her zaman M7 büyüklüğünde deprem üretmeye yatkın olduğunu belirtti.

Ercan, paylaşımında şunları kaydetti:

“Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 09.21’de 7,5 km odak derinliğinde M5,1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Bu deprem, bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal tesisler bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır.

Depremlerden korunmanın tek yolu sağlam zeminde, sağlam yapı inşa etmek ve her yapı için YER YAPI GÜVENLİK BELGESİ’ni zorunlu kılmaktır.”