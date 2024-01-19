Uzmanlardan dikkat çeken analiz: Altına yatırım için doğru zaman mı?

Uzmanlar altına yatırım yapmak isteyenler için önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonunda altında güçlü kazançların elde edileceğine ve bu dönemdeki düşüşlerin fırsat yarattığına dikkat çeken uzmanlar, gram altının 2500 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine bu yıl mart ayında başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle, 4 Aralık 2023’te tarihi zirvesini 2148 dolara taşıdıktan sonra, dalgalı bir seyir izledi ve önceki günkü işlemlerde psikolojik seviye olan 2000 dolar sınırına kadar gerileyerek, 5 haftanın en düşüğünü gördü. Gram altın fiyatı ise, ons altına paralel değer kaybetti; 3 haftanın dibine kadar geri çekildi.

Ekonomim.com.tr'den Şenay Zeren'in haberine göre, Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesiyle beraber, ons altından yılın ikinci yarısında güçlü yükselişler ve hatta yeni tarihi zirveler bekleniyor. Uzmanlara göre, çoklu jeopolitik risklerin 2024’ün ana başlıklarından biri olacağı tahmin edilirken, bu durum da yeni yılda altını destekleyen diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.

YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Değeri ons altın ve dolar/TL’ye göre hesaplanan gram altın, bu öngörülere paralel olarak yeni rekorlar kırabilir. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin ise, orta ve uzun vade için alım fırsatı yarattığına dikkat çekiyor.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, “Ons altının önümüzdeki süreçte dalgalı bir seyirde düzeltmelerin yaşanabileceğini; ancak yılın ikinci yarısında ön plana çıkacak faiz indirimleriyle daha pozitif bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Ons altında kısa vadede 50 günlük üssel ortalama (2018 dolar) ile 2000 dolar seviyeleri güçlü destek konumunda bulunuyor. 2000 dolar altında olası kapanışlarda 1975 – 1950 dolar ve 1900 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 1900 dolara doğru olası geri çekilmelerin, orta vadeli bakış açısıyla kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kanısındayız. 2000 dolar üzerinde kalındığı sürece 2040 dolar üzerinde 2065 dolar ve 2100 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir" dedi.

2500 TL'YE ÇIKABİLİR

Bal ,"Gram altın cephesinde ise, yılın ilk çeyreğinde olası geri çekilmelerin orta – uzun vadeli bakış açısıyla alım fırsatı oluşturabileceği ve 2024 yılında ons altındaki yükselişlerin desteğiyle gram altında 2500 TL’li seviyelerin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz” olarak ifade etti.

"YIL SONUNDA ÖNEMLİ KAZANÇLAR SAĞLANACAK"

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy ise, “Altın, yılın genelinde 2000 doların üzerinde sürekli şekilde kalıcı olmayacaktır ve 2000 doların altındaki fiyatlar yatırımcılarına alım fırsatları yaratacak” dedi.

Özsoy şunları ekledi: “Gram altın açısından değerlendirme yaparsak, elinde altın bulunduranların satmasını gerektirecek bir görünüm yok ve yıl boyunca da olacağını sanmıyorum. Dolar/TL, yıllık bazda en fazla hedeflenen enflasyonun üst bantı olan yüzde 42 seviyesine kadar artacak olursa, yılsonundaki seviye 42 TL olur.

Ons altının fiyatı sene sonunda, son bir aylık ortalaması olan 2049 dolarda kalsa bile, bu hesapla gram altın 2800 TL olur. Bu senaryoya göre, gram altın için bu seviyelerden yapılacak alımlar sene sonunda yine önemli kazançlar sağlayacak. Daha düşük seviyelerden almak isteyen ve bunun için bekleme riskini alan yatırımcılar, mart sonuna kadar eğer ons altın 2000 doların altını görürse, bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yine sınırlı alım fırsatları çıkabilir; ancak bu, bahsettiğim dönem kadar olmayacaktır."