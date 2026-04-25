Uzmanlardan 'iklim krizi' uyarısı: Aşırı sıcaklar yıl boyu sürebilir

UCLA araştırmacıları, El Niño ve küresel ısınmanın birleşmesiyle "yaz mevsiminin" artık tüm yıla yayılabileceğini ve alışılagelmiş iklim modellerinin iflas ettiğini belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere küresel ölçekte Mart ayında kaydedilen rekor sıcaklıklar, bilim dünyasında "kırmızı alarm" verilmesine neden oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) bünyesinde çalışmalarını sürdüren iklim bilimciler, sadece yaz aylarının değil, kış ve bahar aylarının da aşırı sıcak dalgalarının etkisi altına girdiğini vurguluyor.

Yayımlanan son raporlar, iklim değişikliğinin artık "mevsimlik bir sorun" olmaktan çıktığını ve kalıcı bir risk haline geldiğini ortaya koyuyor.

MEVSİM NORMALLERİ TARİHE KARIŞIYOR

İklim bilimci Alex Hall, doğal hava olaylarının artık çok daha sıcak bir zemin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Hall'a göre, yaklaşan El Niño etkisi, halihazırda yükselmiş olan küresel sıcaklık ortalamalarıyla birleştiğinde, tarihte "imkansız" görülen hava olaylarının gerçekleşmesi artık olağan hale gelecek.

Bilim insanları bu durumu "temel seviyenin kayması" olarak adlandırıyor; yani artık en soğuk aylar bile geçmişin sıcak dönemlerinden daha yüksek bir taban sıcaklığına sahip.

Halk sağlığı uzmanı V. Kelly Turner ise hazırlıksız yakalanılan Mart sıcaklarının bir ders niteliğinde olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin ve organizasyonların geleneksel kış/yaz planlamalarını terk etmesi gerektiğini savunuyor.

Turner, "Mart ayı kış mevsimindeydi ancak sıcaklıklar yaz ortasını aratmadı. Bu durum, ısınmanın artık her mevsime yayıldığının en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

ISINAN HER YARIM DERECE FELAKETİ KATLIYOR

UCLA araştırmacısı David Neelin tarafından paylaşılan veriler, küresel ısınmadaki doğrusal artışın sonuçlarının "üstel" (katlanarak) olduğunu gösteriyor. Neelin’in araştırmasına göre, sıcaklıktaki her yarım derecelik artış, uzun süreli sıcak dalgalarının sıklığını bir önceki yarım dereceye oranla çok daha şiddetli bir şekilde artırıyor.

Bu durum, iklim krizine karşı atılan adımların neden saniyelik bir öneme sahip olduğunu da açıklıyor. Bilim insanları, sıcak dalgalarının sadece şiddetinin değil, sürelerinin de tehlikeli boyutta uzadığını ve bu döngünün kırılmasının mevcut karbon salımı politikalarıyla oldukça güçleştiğini kaydediyor.

STRATOSFERİK MÜDAHALE

İklim krizine karşı geleneksel yöntemlerin yetersiz kalabileceği endişesi, daha radikal çözüm önerilerini de gündeme getiriyor. Çevre hukuku profesörü Ted Parson, sadece emisyon kesintilerinin yetmeyebileceğini belirterek, "Stratosferik Aerosol Enjeksiyonu" (SAI) gibi yüksek teknolojili müdahalelerin bir zorunluluk haline gelebileceğini ifade ediyor.

Bu yöntem, atmosfere belirli parçacıklar enjekte ederek güneş ışığını geri yansıtmayı ve böylece yeryüzünü hızla soğutmayı amaçlıyor. Parson, bu tür "yüksek kaldıraçlı" müdahalelerin riskli olduğunu ancak mevcut durumun ciddiyetinin bu tür alternatifleri masada tutmayı gerektirdiğini vurguluyor.