Uzmanlardan kredi kartında asgari ödeme uyarısı

Ekonomik dalgalanmalar ve yüksek faiz oranları, kredi kartı borçlarını milyonlarca kişi için daha kritik hale getirirken, ödemelerde yaşanan gecikmelerde 90 günlük süre büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, bu kritik eşiğin aşılmasıyla birlikte borçluların hem finansal sicil hem de bankacılık işlemlerinde ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Bankacılık mevzuatına göre kredi kartı borcunda 90 gün boyunca gerekli ödeme yapılmaması halinde borç “temerrüt” kapsamına girerek yasal takip süreci başlayabiliyor. Bu süreçle birlikte dosya banka müşteri hizmetlerinden çıkarak hukuk birimlerine devrediliyor.

YASAL TAKİPTE NELER OLUYOR?

Yasal sürecin başlamasıyla birlikte bankalar, alacaklarını tahsil etmek amacıyla icra müdürlükleri üzerinden işlem başlatabiliyor. Bu durum maaş haczi, banka hesaplarına bloke veya taşınmaz mallar üzerine şerh gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Ayrıca kişinin kredi siciline işlenen takip kaydı, kredi notunda ciddi düşüşe neden olurken; yeni kredi kullanımı, kredi kartı başvurusu veya limit artırımı gibi bankacılık işlemlerini de uzun süre zorlaştırabiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: ASGARİ ÖDEME ÇÖZÜM DEĞİL

Ekonomi uzmanları, yalnızca asgari ödeme yapmanın borcu ortadan kaldırmadığını, sadece yasal takibi geciktirdiğini belirtiyor. Borcun ana parasını azaltacak gerçekçi bir ödeme planı oluşturulmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların vakit kaybetmeden bankalarıyla görüşerek yapılandırma seçeneklerini değerlendirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre kredi kartı borç sarmalına düşmemek için şu adımlar büyük önem taşıyor:

Limit kontrolü: Kredi kartı limitinizi aylık gelir seviyenizin üzerinde tutmayın.

Yapılandırma fırsatı: Ödeme sorunu başladığında yasal takip sürecine girmeden bankanızla yapılandırma görüşmesi yapın.

Harcama disiplini: Kredi kartını ek gelir gibi değil, yalnızca zorunlu harcamalar için kontrollü şekilde kullanın.

Artan ekonomik baskı ortamında uzmanlar, geç kalınmadan atılacak adımların hem kredi sicilini koruyacağını hem de daha ağır mali sonuçların önüne geçebileceğini vurguluyor.