Uzmanlardan Van'daki depremin ardından açıklama: Büyük deprem potansiyeli var ama beklemiyoruz

Van’ın Tuşba ilçesindeki 5,2’lik depremin ardından konuşan Naci Görür, sarsıntının yaşandığı bindirme zonunun 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi. Görür, buna karşın “bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz” diyerek uyarısına önemli bir şerh de düştü.

Van’ın Tuşba ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimciler Naci Görür ve Osman Bektaş, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken değerlendirmeler paylaştı.

Deprem Van’la birlikte Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari’de de hissedildi. Sarsıntının ardından çok sayıda yurttaş evlerinden çıkarak cadde ve parklarda toplandı.

Bir süre dışarıda bekleyen yurttaşlar daha sonra evlerine döndü. Evlerde avizelerin sallandığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

AFAD, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR AMA BEKLEMİYORUZ"

Depremin ardından Naci Görür X hesabından paylaşım yaptı. Yer bilimci Naci Görür, depremin Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında meydana geldiğini belirtti.

Görür’ün değerlendirmesinde, depremin yaşandığı hattın geçmişte de sarsıntı ürettiğine ve daha büyük deprem potansiyeli taşıdığına işaret etti:

"Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van'da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz"

Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz pic.twitter.com/Hbi94KVR0j — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 4, 2026

BEKTAŞ 2011 DEPREMİNİ HATIRLATTI

Yer bilimci Osman Bektaş da paylaşım yaptı. Bektaş’ın açıklaması, fay sisteminin üst kesimlerinde biriken enerjinin davranışına ilişkin konuştu.

Bektaş, mevcut bilimsel verilerin sistemin enerji boşaltan bir yapı sergilediğine işaret etti.

Bektaş, 2011 Van depremine atıf yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı:

"5,2 TUŞBA-VAN DEPREMİ 2011 Van Depremi derinde (12–17 km) 7–9 m kayma üretirken sığ kesim sınırlı kırıldı.

Bu sabah Tuşba M5.2, sistemin hâlâ gerilme uyumu içinde olduğunu gösteriyor.

Üst kabuk kilitliyse risk sürer; sürünüyorsa enerji boşaltıyor.

Bilimsel veriler sürünme diyor."