Uzmanlardan yılsonu enflasyonu için yeni tahmin: TCMB'nin tahmininin tutması artık çok zor

TÜİK'in enflasyon verilerini değerlendiren uzmanlar, yılsonu enflasyonunun yüzde 70'e ulaşacağını belirtti. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Yıl sonu %58 tahmininin de tutması artık çok zor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu. Böylece yıllık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomistler, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve iktisatçı Mustafa Sönmez, değerlendirmelerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yılsonu enflasyon tahminine değindi.

Hayri Kozanoğlu, yılsonu enflasyon tahmininin tutmasının artık çok zor olduğunu belirterek, "2023 enflasyonu %70’in üzerinde gerçekleşecek" öngörüsünde bulundu.

“Rasyonel” politikalarla aylık enflasyon %9’un üzerinde açıklanmaya başladı!

Yıl sonu %58 tahmininin de tutması artık çok zor.

2023 enflasyonu %70’in üzerinde gerçekleşecek! pic.twitter.com/Nzx1G62hcB — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) September 4, 2023

İktisatçı Mustafa Sönmez de 2023 enflasyonunun yüzde 70'i geçeceğini belirterek, "Ortada enflasyon indirme çabası yok" eleştirisinde bulundu.

Dün %9,5 ve yıllık %60 tahmin etmiştim, yarım puan şaştı. Yılsonu %70 i rahat geçer. Ortada enf indirme çabası yok! pic.twitter.com/4ucKgX6eME — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) September 4, 2023

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ

Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan, temmuz ayında enflasyon raporu sunumu gerçekleştirmişti.

Erkan, yüksek enflasyonun orta vadede tek haneye düşmeyeceğini belirtse de yüzde 5 hedefinin değişmeyeceğini açıklamıştı.

Erkan'ın açıkladığı üçüncü enflasyon raporunda, önceki raporda yüzde 22,3 olan yılsonu tahmini 35,7 puan artışla yüzde 58 olarak kaydedilmişti.