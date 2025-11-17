Uzmanlık sınavı yılda bir yapılacak

Haber Merkezi

ÖSYM’nin açıkladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) artık yılda iki kez değil, yalnızca bir kez yapılacak.

Daha önce Nisan ve Ekim aylarında gerçekleştirilen sınav, yeni takvime göre yalnızca Kasım ayında uygulanacak.

Oldukça masraflı bir eğitim süreci geçiren diş hekimliği öğrencileri, üniversitelerdeki kontenjanların artmasıyla başvuru sayısı da yükselen uzmanlık sınavında başarılı olabilmek için yüksek ücretli dershanelere yönelmek zorunda kalıyor.

Türk Dişhekimleri Birliği, kararın genç diş hekimlerinin kariyerini geciktireceğini belirterek geri adım atma çağrısında bulundu.