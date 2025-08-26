Üzüm bağları yıkım tehdidiyle karşı karşıya

Emek Servisi

Üzüm üreticilerinin zararı ciddi boyutlara ulaşırken Çiftçiler Sendikası, üreticinin iflasa sürüklendiğini ifade etti. Ege’de üreticilerin zirai don ve iklim krizi nedeniyle yüzde 30-70 arasında zarar ettiğini belirten Çiftçi-Sen, şirketlerin düşük alım fiyatlarıyla üreticileri mağdur ettiğini duyurdu.

Üzümün ortalama maliyetinin 126,5 TL olduğunu, taban fiyatın en az 205,5 TL olması gerektiğini vurgulayan sendika, "TARİŞ üretici odaklı yeniden yapılandırılmalı, Tarım Sigortaları Yasası yeniden düzenlenmeli" dedi.