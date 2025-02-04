Üzüm bağlarına göz diktiler

Manisa’nın Salihli ilçesinde jeotermal enerji projeleri artarak devam ediyor. Başta Sanko Enerji olmak üzere birçok şirketin bölgede başlattığı jeotermal enerji üretim çalışmaları, verimli tarım arazilerinin tahrip olmasına ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine yol açtı. Şimdi de SANJES Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., bölgede jeotermal sondaj ve sera projesi için çalışma başlattı. Bölge halkı, yaşam alanlarını savunacaklarını söyledi.

Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatan şirket Karaoğlanlı, Kabazlı, Bağcılar ve Durasıllı mahallelerini kapsayan alanda 9 adet jeotermal sondaj kuyusu açmayı ve 35 bin metrekarelik jeotermal ısıtmalı sera kurmayı planlıyor. Proje bedeli 95 milyon TL olarak belirlendi. Sondaj çalışmaları, mevcut durumda tarla ve bağ olarak kullanılan özel mülkiyetli arazilerde gerçekleştirilecek. Bu durum, bölgedeki üzüm bağları ve diğer tarım arazileri için ciddi bir risk teşkil ediyor.

MÜCADELE SÜRECEK

Daha önce benzer projelerin tarımsal üretime zarar verdiği ve çevresel dengeleri bozduğu biliniyor. Bölge için ilk olarak 2010 yılında Aytemiz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından ruhsat alındı. 2023’te ise SANKO Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi Aytemiz’i satın aldı ve şirketin adını SANJES Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirdi. Öte yandan SANKO Enerji’nin, daha önce de ilçede birçok JES sondajı için aldığı ‘‘ÇED gerekli değil’’ kararları, yurttaşların açtığı davalar sonucu iptal edildi.

Salihli Çevre Derneği’nin avukatı Yıldıray Çıvgın, “1-1,5 yıldır bu şirketin sahipleri Salihli’nin Kabazlı mahallesi ve civar mahallelerinde kaynak aramaya yönelik jeofizik çalışmaları yapıyordu. Hatta bu jeofizik çalışmalarını vatandaşların özel mülkü üzerinden yapmaya kalktı. Vatandaşlar izin vermeyince valilik ya da kaymakamlık tarafından birçok kez muhtarlıklara bu çalışmalara yardımcı olunması için yazı gönderildi. Yine de vatandaşlar bilinçli davranıp şirketlere prim vermediler” dedi.

Çıvgın şunları kaydetti: “Sanko’nun veya Sanko’ya ait şirketlerin başlatmış oldukları projeleri Manisa İdare Mahkemeleri büyük oranda iptal ediyor. Bu iptal kararları Danıştay’dan da geçiyor. Buna rağmen bu projeleri asla bitirmiyorlar. Muhtarlıklar da bu köylerdeki vatandaşlar JES’i istemediklerini açıkça hem şirket temsilcilerine hem kamu kurumlarına belirtti. Buna rağmen bu projeler işletmeye devam ediyor. Projelere karşı hukuki mücadelemiz sürecek.’